Губернатор Куйвашев официально запретил посещать леса в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внёс изменение в постановление «Об установлении особого противопожарного режима на территории Свердловской области», закрепив в документе запрет на посещение лесов с 29 мая до 10 июня, сообщается на официальном сайте главы региона.

«В связи с введением особого противопожарного режима установить по 10 июня 2021 года ограничение пребывания граждан и въезда транспортных средств в леса, расположенные на землях лесного фонда на территории Свердловской области, и леса, находящиеся в государственной собственности Свердловской области», — говорится в официальном сообщении.

Отдельно подчёркивается, что документ не распространяется на людей, чья деятельность и работа связана с пребыванием в лесах. Обращения жителей по этому поводу чиновники готовы рассматривать, принимать их будут в региональной диспетчерской службе «Уральской базы авиационной охраны лесов» по номерам: 8-800-100-94-00 или (343) 258-33-83.

Ранее введение ограничений анонсировал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов — он заявлял, что нарушителям будут выписывать штрафы. Также чиновник дал понять, что посещать нельзя будет и государственные лесопарки — например, Шарташский лесопарк.