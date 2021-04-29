Губернатор Куйвашев объявил конкурс на должность главы Минцифры

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил в Instragram открытый конкурс на должность министра цифрового развития и связи региона.

«Цифровые технологии продолжают менять нашу жизнь. Удобные клиентские сервисы или возможность решить житейские вопросы в два клика через Госуслуги уже стали для многих привычным делом. На цифровые рельсы переводятся предприятия, системы управления домами, районами, городами. Эксперты называют это "массовой диджитализацией". Мне сегодня совершенно понятно, что чем выше её уровень, тем регион конкурентнее. А жизнь в нём — лучше и комфортнее», — написал губернатор.