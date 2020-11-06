Губернатор Куйвашев допустил выход учеников 9-х и 11-х классов на очное обучение для подготовки к ЕГЭ

Ученики 9-х и 11-х классов школ Свердловской области, возможно, будут учиться в очном режиме, несмотря на пандемию коронавируса, написал в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
Отвечая на вопрос подписчиков, Куйвашев подчеркнул, что такой вариант рассматривается властями, окончательное решение будет принято в понедельник, 9 ноября. Причина в том, что ученики 9-х и 11-х классов в этом году будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ, поэтому им надо усерднее готовиться к экзаменам.
«Кроме того, хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день речь не идёт о переходе на дистант на длительный период. Мы вынуждены прибегнуть к этой мере временно — лишь с целью разобщения коллективов, поскольку этого требует эпидемиологическая обстановка, осложнённая сезонной заболеваемостью ОРВИ. Я очень надеюсь, что такое решение достаточно быстро принесёт положительный результат и все наши школьники вновь сядут за парты», — написал Куйвашев.
- Ранее исполняющий обязанности главы региона Алексей Орлов подписал указ о том, что ученики 6–11-х классов с 9 по 14 ноября будут учиться в дистанционном режиме. Ученики 1–5-х классов выйдут в школы в очном режиме.
- Дистанционное обучение снова вводят из-за сложной эпидемиологической ситуации, связанной с распространением ОРВИ и новой коронавирусной инфекции в городе. Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков ранее заявлял, что объявление каникул привело к «определённой задержке роста [числа заражённых COVID-19]» и даже к незначительному, но всё-таки снижению. С марта в регионе выявлено уже 37 613 случаев коронавируса. Скончались 807 человек, выздоровели 29 714 пациентов.