Губернатор Куйвашев допустил выход учеников 9-х и 11-х классов на очное обучение для подготовки к ЕГЭ

Ученики 9-х и 11-х классов школ Свердловской области, возможно, будут учиться в очном режиме, несмотря на пандемию коронавируса, написал в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.

Отвечая на вопрос подписчиков, Куйвашев подчеркнул, что такой вариант рассматривается властями, окончательное решение будет принято в понедельник, 9 ноября. Причина в том, что ученики 9-х и 11-х классов в этом году будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ, поэтому им надо усерднее готовиться к экзаменам.

«Кроме того, хочу подчеркнуть, что на сегодняшний день речь не идёт о переходе на дистант на длительный период. Мы вынуждены прибегнуть к этой мере временно — лишь с целью разобщения коллективов, поскольку этого требует эпидемиологическая обстановка, осложнённая сезонной заболеваемостью ОРВИ. Я очень надеюсь, что такое решение достаточно быстро принесёт положительный результат и все наши школьники вновь сядут за парты», — написал Куйвашев.