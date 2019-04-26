Губернатор Колымы Сергей Носов устроил разнос трём министрам и отобрал у них премии (ВИДЕО)

Губернатор Магаданской области, экс-мэр Нижнего Тагила Сергей Носов на заседании областного правительства лишил премий за апрель региональных министров здравоохранения, труда и культуры. Причиной стало то, что главы ведомств не отчитались в государственной автоматизированной системе (ГАС) управления о выполнении майских указов, отмечает Ura.ru.

«Запишите решение: премии министрам за апрель не выплачивать, пока не исправят эту ситуацию. Исправите — тогда вопрос рассмотрим, в каком объёме её оплачивать», — заявил Носов.

Министр экономического развития региона Ирина Пеньевская пояснила, что ГАСы не всегда корректно работают, однако губернатора это не убедило — Носов потребовал ввести новую систему оплаты труда, где премии глав ведомств будут зависеть от отчётности о выполненной работе.

«Моя команда: после майских праздников — [ввести новую] систему оплаты труда. Есть красный квадратик: за один — минус 10% премии, за два — минус 50%, за три — минус 100% премии», — подчеркнул Носов.

При этом надбавка будет начисляться за объём выполненных работ.

«За 85 — 10% премии, за 90 — 50% премии, за 95 — 75% и за 100 — 100% премии. Я почему должен в эти сказки и рассказки верить?» — возмутился губернатор.

Носова назначили врио губернатора Магаданской области в мае прошлого года. В единый день голосования 9 сентября он был избран главой Дальневосточного региона.