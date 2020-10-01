Губернатор Камчатки объявил о создании в регионе «министерства счастья»

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в рамках реформы органов власти региона создаст «министерство счастья», соообщается на сайте правительства края.

По словам чиновника, с его помощью он рассчитывает сделать людей «благополучными и счастливыми».

«Официально полное его название — Министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращённо это именно про счастье. Мне важно этот переход осуществить, уйти от "министерства обиженных и обездоленных". […] Счастье, с одной стороны, нельзя измерить, но с другой стороны, я глубоко убеждён, что именно такой глобальный моральный ориентир должен быть у руководителей регионов. Мне действительно важно, что на моей позиции я могу делать немного более счастливыми каждый день сотни тысяч человек», — заявил Солодов во время сессии медиашколы «Дальневосточный репортёр».