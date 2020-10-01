Губернатор Калининграда ввёл жесткие ограничения на месяц из-за новой волны коронавируса

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ввёл массовые ограничения для жителей региона из-за роста числа заражений коронавирусом, пишет Znak.com. Согласно постановлению правительства региона, они будут действовать месяц начиная с 1 октября. Весь октябрь в регионе запрещено проведение любых мероприятий, «объединяющих людей единой целью». Под запретом различные мероприятия в кафе и ресторанах: банкеты, свадьбы, корпоративы, концерты. Работа театров разрешена при условии заполнения не более 50% мест в зале, а игры ФК «Балтика» и волейбольного клуба «Локомотив — Калининградская область» должны проходить без зрителей. Рестораны могут обслуживать посетителей, но при условии заполнения не более 50% посадочных мест, не более четырёх человек за столом и не меньше 2 метров расстояния между столами. Запрещена работа ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных центров, а по выходным не будут работать кинотеатры, расположенные в ТЦ. Также ужесточён и масочный режим — гражданам запрещено находиться без масок в общественном транспорте и внутри помещений.

«Данные меры лояльны, но мы будем строго следить за их исполнением. В наших силах пройти этот месяц без сильных скачков и снизить ежедневное число заболевших. Каждый житель региона должен ответственно относиться к своему здоровью и здоровью всех окружающих», — прокомментировал введение новых мер глава региона Антон Алиханов.

За прошедшие сутки в Калининградской области выявили 59 новых случаев коронавируса, за всё время выявлено 4446 заражённых коронавирусной инфекцией, умерли 75 человек. Всего в России за последние сутки зафиксировано 8945 случаев коронавируса, 169 человек умерли. С начала пандемии в стране выявлено 1,18 млн заболевших, число летальных исходов достигло 20 891.