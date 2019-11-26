Губернатор Иркутской области заявил об отсутствии смысла повышения зарплаты бюджетникам

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района заявил, что не видит смысла в повышении зарплаты бюджетникам, а также в майских указах президента РФ, предусматривающих такое повышение, пишет Life.

Отвечая на вопрос местной жительницы о том, почему убрали надбавку за стаж у среднего медперсонала, Левченко раскритиковал майские указы.

«Одним поднимут — у других получается меньше, другим поднимут — получается опять перекос. То, что попало в указы президента, подняли два года назад, не попало — подняли в прошлом году, в этом. Бессистемные сигналы идут из Москвы, за которыми я смысла особого не вижу», — сказал Левченко.

При этом на вопрос женщины он так и не ответил. Ранее сообщалось, что Левченко предложил поднять себе оклад на 44% — до 27 тысяч рублей, объяснив это тем, что повышение должностных окладов госслужащих в регионе связано с увеличением доходной части бюджета. От размера зарплаты губернатора зависит зарплата остальных чиновников.