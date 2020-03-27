Губернатор Хакасии самоизолировался после полёта одним рейсом с больной коронавирусом

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов находится в режиме самоизоляции, поскольку летел в одном самолёте с заболевшей коронавирусной инфекцией, сообщил сам Коновалов в Instagram.

«Я летел в одном самолёте с женщиной, у которой вчера официально подтвердился коронавирус. Как только это стало известно, я прошёл обследование в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора (результат анализа отрицательный), ограничил контакты и ушёл на самоизоляцию до воскресенья включительно», — написал Коновалов.

Он отметил, что в настоящее время находится на связи со своими заместителями и министрами в круглосуточном режиме, проводит онлайн-совещания. Обязанности главы республики в отсутствие Коновалова исполняет первый заместитель губернатора Хакассии Николай Миронов.