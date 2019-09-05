Губернатор Евгений Куйвашев вручил государственные награды 23 уральцам 

В Екатеринбурге накануне чествовали выдающихся уральцев — учёных, промышленников, общественников. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственные награды Российской Федерации, награды президента России и награды Свердловской области.

«Радует, что в год 85-летия Свердловской области так много уральцев получают признание и высокую оценку своего труда, интеллекта, таланта. Наша земля удивительно богата умелыми, трудолюбивыми, целеустремлёнными людьми, способными с блеском решать самые трудные задачи, добиваться наилучшего результата, не пасовать перед трудностями», — заявил Евгений Куйвашев.

Глава региона вручил 23 награды. Так, Орден Почёта получил председатель Свердловского отделения Союза десантников Евгений Тетерин. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена руководителю одного из подразделений «Газпром трансгаз Екатеринбурга» Сергею Шикову. Звание почётного гражданина Свердловской области было посмертно присвоено известному уральскому журналисту, публицисту, общественному деятелю Григорию Каёте. Звания заслуженного работника культуры Российской Федерации был удостоен первый заместитель директора по творческой деятельности Свердловской филармонии Рустем Хасанов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Также награды из рук губернатора получили:

— Владимир Попов, доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории Института физики металлов имени М. Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук: звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»;

— Андрей Возчиков, директор ООО «Комбисталь»: звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации»;

— Юрий Логинов, профессор кафедры обработки металлов Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина: звание «Заслуженный металлург Российской Федерации»;

— Анатолий Платонов, профессор-консультант кафедры экономики и управления строительством Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина: звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»;

— Виктор Неустроев, управляющий директор акционерного общества «Севуралбокситруда»: звание «Заслуженный шахтёр Российской Федерации»;

— Алексей Рогов, руководитель Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области: почётная грамота президента Российской Федерации;

— Вячеслав Романов, заместитель генерального директора по реконструкции Центрального стадиона акционерного общества «Синара-Девелопмент»: почётная грамота президента Российской Федерации;

— Александр Кердан, писатель, член Екатеринбургского отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»: благодарность министра культуры Российской Федерации;

— Кирилл Васильев, главный инженер ООО «Монолитное домостроение»: знак «Почётный строитель России»;

— Надежда Семёнова, ведущий специалист филиала ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в Свердловской области: звание «Мастер связи»;

— Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области: памятная медаль «XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 2017 года в г. Сочи»;

— Михаил Матвиенко, член президиума Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, советник генерального директора акционерного общества «Завод № 9»: знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени;

— Галина Малоземова, тренер спортивной школы олимпийского резерва «Уктусские горы»: знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени;

— Александр Медведев, художник, индивидуальный предприниматель: знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени;

— Виктор Рублёв, президент объединения «Союз работодателей полиграфической промышленности Свердловской области»: знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени;

— Валерий Савосин, член Уральской ассоциации предприятий автомобильного бизнеса: знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени;

— Сергей Стародубцев, советник директора по работе с персоналом акционерного общества «Уралэлектромедь»: знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени;

— Игорь Ушанов, председатель Сысертского городского комитета Свердловской областной общественной организации инвалидов войны в Афганистане: знак отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении»;

— Ольга Лажская, заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального автономного учреждения Кушвинского городского округа «Спортивная школа»: знак отличия Свердловской области «Спортивная доблесть».