Губернатор Евгений Куйвашев присвоил звание «Ветеран труда Свердловской области» свыше 1,5 тысячи уральцев с начала 2024 года. С 2010 года — момента учреждения этого статуса — его получили уже около 75 тысяч жителей региона.

Звание «Ветерана труда Свердловской области» может быть присвоено тем, кто награждён знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью», «Материнская доблесть», почётной грамотой губернатора, правительства региона, Законодательного собрания или рядом других наград. Также претенденты-мужчины должны иметь трудовой стаж от 35 до 40 лет, а женщины — от 10 до 35 лет, в зависимости от рода деятельности, количества детей, наличия инвалидности.

Ранее Евгений Куйвашев расширил перечень наград, дающих право на получение звания «Ветеран труда Свердловской области». В перечень включены почётные звания «Заслуженный учитель Свердловской области», «Заслуженный предприниматель Свердловской области», знаки отличия Свердловской области «Трудовая доблесть Урала» и «Спортивная доблесть». Полный перечень наград прописан в областном законе «О ветеранах труда Свердловской области».

Для получения почётного звания претенденты на него самостоятельно обращаются в управление социальной политики по месту жительства или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг с паспортом и документами, подтверждающими наличие наград и трудовой стаж. Управление рассматривает заявление о включении претендента в список на присвоение звания в течение десяти рабочих дней. Также заявление на присвоение звания можно подать через портал госуслуг. В этом случае оригиналы документов предоставляются в управление на бумажном носителе в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления. Почти половина заявлений в этом году подана в электронном виде через «Госуслуги».

Ветеранам труда Свердловской области положена ежемесячная выплата, которая ежегодно индексируется. В 2024 году она составляет 1068 рублей. Для назначения выплаты ветерану следует обратиться с заявлением и документами, подтверждающими статус, в территориальное управление социальной политики или МФЦ.