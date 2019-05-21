Губернатор Евгений Куйвашев и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев обсудили подготовку к 300-летию города 

На встрече губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев обсудили вопросы развития города, а также тему подготовки Нижнего Тагила к 300-летию, которое будет отмечаться в 2022 году, сообщается на официальном сайте муниципалитета.

Глава региона напомнил, что президент Российской Федерации Владимир Путин в июле 2017 года подписал указ о праздновании 300-летия Нижнего Тагила, после чего Евгений Куйвашев поручил на высоком уровне провести работу по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к юбилейной дате. Губернатор подчеркнул, что в Нижнем Тагиле уже немало сделано и сейчас необходимо объединить возможности и усилить организационную и финансовую поддержку муниципалитета.

В свою очередь глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что концепция подготовки к 300-летию заключается в повышении качества жизни тагильчан, устойчивом развитии инфраструктурных проектов, повышении инвестиционной привлекательности и расширении туристического потенциала города и праздничные мероприятия — это лишь малая толика того, что предстоит реализовать.

«Мы успешно проводим работу по благоустройству города, строительству и реконструкции объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, реставрации объектов культурного наследия», — подчеркнул глава города.

Среди наиболее значимых и затратных проектов мэр отметил строительство мостового перехода через Тагильский пруд, возведение современной школы и новых детских садов, масштабную реконструкцию территории историко-туристического кластера «Старый город» и создание суперсовременного «Единого многофункционального музейного центра» на базе комплекса заводоуправления Демидовых.

«Мы следуем выбранному горожанами девизу города "Не словами, а делами" и стараемся сделать Нижний Тагил комфортнее, удобнее и красивее. За последнее время удалось значительно улучшить качество городских дорог, привести в порядок многие общественные и дворовые территории, ведётся планомерная работа по улучшению экологической ситуации в городе», — сказал Владислав Пинаев.

В завершение встречи губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул значимость реализуемых проектов, а также проинформировал главу города, что проведёт следующий организационный комитет по празднованию 300-летия в Нижнем Тагиле в июне.