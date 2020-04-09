Губернатор Челябинской области ушёл на карантин из-за заражённого коронавирусом пресс-секретаря

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил о самоизоляции из-за того, что его пресс-секретарю диагностировали коронавирус, со ссылкой на самого чиновника пишет Znak.com.

«У [пресс-секретаря] Сергея Зюся подтверждён диагноз коронавируса. Только что пришли результаты из "Вектора". Я должен уйти на самоизоляцию, буду соблюдать режим здесь, на рабочем месте, регионом продолжу управлять», — сказал Текслер.

По его словам, правительство Челябинской области не будет уходить на самоизоляцию.

Сейчас Сергей Зюсь находится в больнице. У людей, с которыми он контактировал, взяли тесты на коронавирус, 24 из них показали отрицательный результат. Также тестирование прошли журналисты, посещавшие пресс-центр Текслера.

В Челябинской области, по данным на 9 апреля, было 32 диагноза коронавируса. 10 пациентов выздоровели и выписаны. Условно положительные диагнозы выявлены у двух новых человек.