Губернатор Белгородской области предложил отменить в школах региона домашние задания

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко поручил региональному департаменту образования рассмотреть вопрос об отмене домашних заданий. Савченко пояснил, что пришёл к такому решению после просмотра выступления комика Алексея Щербакова «О начале школьной жизни сына».

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор написал, что считает домашние задания «плохой многолетней привычкой, которая травмирует и ученика, и родителя».

«Все домашние задания нужно делать в учебном заведении, как это реализовано в наших школах полного дня», — цитирует Савченко Znak.com.

Комик Алексей Щербаков в своём стендапе «О начале школьной жизни сына» высмеивает существующую систему, при которой родителям фактически приходится брать на себя обязанности по обучению своих детей-школьников.