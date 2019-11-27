Губернатор Архангельской области признал негативное влияние ситуации в Шиесе на имидж власти

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов в эфире телеканала «Регион 29» заявил, что проект мусорного полигона около станции Шиес сильно ударил лично по его имиджу и имиджу власти.

По словам главы региона, мусорная свалка на Шиесе — это вполне понятный инвестиционный проект, который «стал красивым и интересным», поэтому его «продолжают эксплуатировать те, кому это выгодно».

«Проект оказался непростой. Он здорово ударил по имиджу и моему как губернатора, и власти», — сказал Орлов.

Он заверил, что никаких строительных работы на Шиесе сейчас не ведётся.

«По нашему требованию проект полностью остановлен до завершения всех проектно-изыскательских работ и представления нам соответствующих материалов», — утверждает губернатор.

Несмотря на все трудности, добавил Орлов, он уверен, что мусорный полигон в указанном месте будет построен, причём «без общественного обсуждения проект не может быть реализован».

«Нужно продолжать жить и работать. Необходимо делать своё дело, чтобы не было стыдно», — подытожил глава региона.

Губернатор также подчеркнул, что у него нет планов покидать область после строительства мусорного полигона.

«Все почему-то думают, что Орлов хочет построить "Шиес" и свинтить. Никуда я винтить не собираюсь», — пояснил он.

Напомним, в этом году около станции Шиес активисты разбили лагерь и объявили бессрочный протест из-за строительства свалки для московского мусора, произошла целая серия столкновений противников мусорного полигона, его охранников и силовиков. В результате многие экоактивисты получили травмы. На многочисленных митингах местные жители требовали отставки архангельского губернатора Игоря Орлова, референдума по вопросу строительства свалки и принятия закона, запрещающего ввоз мусора из других регионов. В ответ на критику губернатор Орлов называл протестующих «шелупонью». 15 июня строительные работы на Шиесе были приостановлены. Власти заявили, что впереди прохождение государственной экологической экспертизы. Однако техника продолжала работать на станции.