Общество
Политика

Губернатор Архангельской области признал негативное влияние ситуации в Шиесе на имидж власти

27.11.2019 15:21
Губернатор Архангельской области признал негативное влияние ситуации в Шиесе на имидж власти

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов в эфире телеканала «Регион 29» заявил, что проект мусорного полигона около станции Шиес сильно ударил лично по его имиджу и имиджу власти.

По словам главы региона, мусорная свалка на Шиесе — это вполне понятный инвестиционный проект, который «стал красивым и интересным», поэтому его «продолжают эксплуатировать те, кому это выгодно».

«Проект оказался непростой. Он здорово ударил по имиджу и моему как губернатора, и власти», — сказал Орлов. 

Он заверил, что никаких строительных работы на Шиесе сейчас не ведётся.

«По нашему требованию проект полностью остановлен до завершения всех проектно-изыскательских работ и представления нам соответствующих материалов», — утверждает губернатор. 

Несмотря на все трудности, добавил Орлов, он уверен, что мусорный полигон в указанном месте будет построен, причём «без общественного обсуждения проект не может быть реализован». 

«Нужно продолжать жить и работать. Необходимо делать своё дело, чтобы не было стыдно», — подытожил глава региона.

Губернатор также подчеркнул, что у него нет планов покидать область после строительства мусорного полигона.

«Все почему-то думают, что Орлов хочет построить "Шиес" и свинтить. Никуда я винтить не собираюсь», — пояснил он. 

Напомним, в этом году около станции Шиес активисты разбили лагерь и объявили бессрочный протест из-за строительства свалки для московского мусора, произошла целая серия столкновений противников мусорного полигона, его охранников и силовиков. В результате многие экоактивисты получили травмы. На многочисленных митингах местные жители требовали отставки архангельского губернатора Игоря Орлова, референдума по вопросу строительства свалки и принятия закона, запрещающего ввоз мусора из других регионов. В ответ на критику губернатор Орлов называл протестующих «шелупонью». 15 июня строительные работы на Шиесе были приостановлены. Власти заявили, что впереди прохождение государственной экологической экспертизы. Однако техника продолжала работать на станции.

Фото: 
РИА Новости
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