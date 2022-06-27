Грузия закрыла таможенный пункт на границе с Россией 

Власти Грузии приняли решение приостановить работу таможенно-пропускного пункта (ТПП) «Казбеги», расположенного на границе с Россией. Причиной стали обильные дожди, которые повредили дорогу международного значения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Службу доходов министерства финансов республики.

«Служба доходов министерства финансов сообщает, что в связи с чрезвычайной ситуацией, вызванной сложными метеорологическими условиями в Дарьяльском ущелье, на таможенно-пропускном пункте “Казбеги” приостановлены все процедуры таможенного контроля», — сказано в заявлении.

Как уточнили в ведомстве, из-за обильных осадков реки Терек и Девдораки вышли из берегов и повредили участок дороги международного значения, которая ведёт к границе с РФ.