Грузия подала в ЕСПЧ третий иск к России

Министерство юстиции Грузии подало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый иск против России, сообщается на сайте организации. Иск подан из-за «административной практики массового преследования, задержаний и убийств» грузинского населения в Абхазии и Южной Осетии, которые Грузия считает своими территориями, находящимися под российской оккупацией.

В частности, грузинский Минюст упоминает смерть гражданина Грузии Арчила Татунашвили, который погиб в феврале 2018 года после задержания южноосетинскими спецслужбами, заподозрившими его в диверсионной деятельности. Власти Южной Осетии заявили, что Татунашвили оказал сопротивление при конвоировании и упал с лестницы, однако в Грузии считают, что Татунашвили был убит и возлагают ответственность за его смерть на Россию.

«Несмотря на то, что преступления совершены на оккупированных территориях Грузии, прокуратура Грузии не имеет возможности расследовать все обстоятельства и наказать всех виновных», — говорится в заявлении Минюста.

Ранее Грузия уже подавала к России два иска в ЕСПЧ. Первый из них касался депортации грузин из РФ в 2006 году, ЕСПЧ признал нарушение прав депортированных граждан. Второй иск был подан в 2008 году в связи с боевыми действиями в Южной Осетии, разбирательство по этому делу ещё не завершилось.