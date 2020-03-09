Группа «Пропаганда» обвинила в мошенничестве организаторов своего концерта в Нижнем Тагиле

Российская женская поп-группа «Пропаганда» в своём Instagram выложила видеообращение к поклонникам, в котором обвинила в мошенничестве организаторов шоу «MegaDance» 12 марта в «Металлург-Форуме». Согласно афише, кроме «Пропаганды» на сцене должны были выступить группы «Русский размер», «Краски» и «Демо». По словам девушек, они узнали о своём концерте в Нижнем Тагиле от фанатов.

«Нам удалось установить и связаться с организатором, и мы призвали его прекратить обман людей, которые уже купили билеты. Мы даже предложили всё-таки быстренько купить нам авиабилеты, чтобы мы прилетели в Нижний Тагил и выступили, на что организатор сказал нам, что мы ему не нужны, он и не собирался нас привозить», — говорят артистки.

В «Нижнетагильских гастролях» АН «Между строк» пояснили, что шоу уже отменено из-за некомпетентности организатора.