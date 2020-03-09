Группа «Пропаганда» обвинила в мошенничестве организаторов своего концерта в Нижнем Тагиле

Российская женская поп-группа «Пропаганда» в своём Instagram выложила видеообращение к поклонникам, в котором обвинила в мошенничестве организаторов шоу «MegaDance» 12 марта в «Металлург-Форуме». Согласно афише, кроме «Пропаганды» на сцене должны были выступить группы «Русский размер», «Краски» и «Демо». По словам девушек, они узнали о своём концерте в Нижнем Тагиле от фанатов.
ВНИМАНИЕ! -- ФЕЙКОВЫЙ концерт! -- Максимальный РЕПОСТ! ПРОПАГАНДЫ не будет в Нижнем Тагиле! -- Участились концерты от недобросовестных организаторов! Подобная концертная деятельность граничит с мошенничеством! СХЕМА такая: Организаторы заявляют несколько известных артистов в одной афише, продают билеты, якобы на крутой мегаконцерт, а во время самого концерта обьявляют о том, что такие то и такие то артисты не смогли приехать или сами отказались от участия. (Максимум, привезут одного из заявленных артистов, а хиты остальных будет крутить местный диджей в режиме дискотеки.) Но это НЕПРАВДА! С артистами никто не договаривался и не собирался! Вот и о концерте 12 марта в Нижнем Тагиле мы узнали от своих поклонников несколько дней назад. Нам удалось установить и связаться с организатором и мы призвали его прекратить ОБМАН людей, которые уже купили билеты. Мы даже предложили все-таки быстренько купить нам авиабилеты, чтобы мы прилетели в Нижний Тагил и выступили, на что организатор сказал нам, что мы ему не нужны, он и не собирался нас привозить. Вот так вот! Теперь он не отвечает на телефон. Друзья, если вы попали на подобную аферу, не стесняйтесь обращаться в полицию, вам вернут деньги за билет и моральный ущерб, так как вы хотели увидеть определенного артиста на концерте, но вас обманули! #мегаденс #мегадэнс #megadance #нижнетагильскиегастроли #обман #афера #группапропаганда #пропаганда #мошенники #аферисты #нижнийтагил
«Нам удалось установить и связаться с организатором, и мы призвали его прекратить обман людей, которые уже купили билеты. Мы даже предложили всё-таки быстренько купить нам авиабилеты, чтобы мы прилетели в Нижний Тагил и выступили, на что организатор сказал нам, что мы ему не нужны, он и не собирался нас привозить», — говорят артистки.
В «Нижнетагильских гастролях» АН «Между строк» пояснили, что шоу уже отменено из-за некомпетентности организатора.
«Вчера вечером в Instagram появилось обращение группы “Пропаганда” о некомпетенции организатора данного мероприятия ИП Власова. Сегодня утром я сделала ему запрос с просьбой прокомментировать. Он сказал отменять продажу билетов и возвращать деньги. В связи с этим билетные операторы города Нижний Тагил, сайт “Гастролинт” и “Билет96” закрыли продажи и начали возврат билетов», — рассказала АН «Между строк» представитель «Нижнетагильских гастролей» Татьяна Ганенко.