Группа IOWA станет главным хедлайнером фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге 

Стали известны имена всех хедлайнеров одного из самых популярных музыкальных фестивалей в регионе Ural Music Night. К ранее анонсированным именам добавились группы «ЛСП», «Мираж» и IOWA, солистка которой проведёт традиционную акцию «Светает».

Группа «ЛСП» выступит 22 октября на МОТИВ-stage в ДИВСе, а группа «Мираж» станет хедлайнером сцены «Дисколенд», которая разместится в Екатеринбургском цирке.

Концерт IOWA пройдёт в 02:00 23 октября на сцене КРК «Уралец». Традиционную для акции «Светает» серенаду Трубадура певица исполнит вместе с камерным оркестром B-A-C-H.

«Мы будем слушать музыку, заново влюбляться в самый лучший город на Земле. Все наши печали уйдут на второй план, и мы встретим новый день словами: “Ночь пройдёт, наступит утро ясное”», — говорят организаторы фестиваля.

Также в самую музыкальную ночь года на разных площадках выступят «Каста», Клава Кока, Billy’s Band, Вадим Самойлов, «Казускома», Ishome, «Запрещённые барабанщики», MVF Band, пианист Борис Березовский, «Андеграунд», The BeatBoys, Alligators, «Анонс», «Волынки и барабаны Санкт-Петербурга», «Егор Белкин и Р-Клуб», ансамбль казачьей песни «Лазоревый цветок», а также Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай».

Ural Music Night пройдёт на 70 закрытых площадках. Пройти на них можно будет по специальным браслетам, которые будут отображать QR-коды, подтверждающие, что человек недавно переболел коронавирусом или прошёл вакцинацию.