Грозы, сильный ветер и град ожидаются в Свердловской области в ближайшие сутки

ГУ МЧС по Свердловской области предупредило жителей региона о непогоде на ближайший день. Во второй половине дня 4 августа и в течение всего дня 5 августа в Свердловской области ожидаются грозы, местами крупный град, сильные дожди и ливни. Порывы ветра могут достигать 25–27 м/с.

«Передвигаясь на личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание», — говорят в ведомстве.

Тем, кто живёт в частных домах, рекомендуют подготовить ливневые канализации к отводу дождевого стока. Во время грозы следует закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляцию. Во время молнии не подходите близко к проводке, молниеотводу, антеннам, не стойте рядом с окнами и по возможности выключите электроприборы.