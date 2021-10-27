​​​​​​​Greenpeace предложил помощь властям Свердловской области в тушении торфяных пожаров

Greenpeace обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с предложением о помощи в тушении торфяных пожаров, сообщает пресс-служба организации.

Авторы письма со ссылкой на данные космического мониторинга утверждают, что в регионе до сих пор действует несколько торфяных пожаров. Опираясь на слова местных жителей, защитники природы пишут, что некоторые пожары действуют ещё с весны.

«Очаги уже достаточно глубокие и большие, дожди и снег их могут не потушить, и часть пожаров может сохраниться до зимы, несмотря на холод и снег», — полагают в Greenpeace.

В своем письме Greenpeace говорит, что сейчас необходимо принять меры, чтобы потушить пожары, которые находятся рядом с населёнными пунктами.

«Специалисты противопожарного отдела российского отделения Greenpeace много лет занимаются борьбой с торфяными пожарами, обладают большим практическим опытом тушения и профилактики таких пожаров и предлагают свою помощь в организации тушения оставшихся торфяных очагов. Greenpeace готов помочь не только в тушении. Наши специалисты могут помочь региональным службам найти пожароопасные торфяники в регионе и выработать решения, которые бы снизили риски ландшафтных пожаров на них в будущем. А весной — обследовать те участки, где тление торфа переживёт зиму, выбрать технологии удержания воды, обводнения и восстановления болот», — уточняют в организации.

Напомним, торфяной пожар в микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге, из-за которого в течение двух недель город периодически накрывал смог, был потушеннесколько дней назад. В тушения были задействованы более 270 человек и 110 единиц спецтехники, суммарно на тлеющий торфяник вылили больше 160 млн литров воды.