Графолог признал недействительной подпись Ильи Яшина за выдвижение Геннадия Гудкова. Яшин подтвердил действительность подписи

Графолог забраковал подпись Ильи Яшина, которую тот поставил за выдвижение Геннадия Гудкова, со ссылкой на Гудкова пишет «Дождь».

«Решение о допуске к выборам не имеет НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к качеству подписей. Например, "почерковед", включённый в рабочую группу подпольно, забраковал подпись... Ильи Яшина! Занавес!» — написал в Twitter Геннадий Гудков, который выдвигается в округе № 2 (районы Северное и Южное Тушино, Куркино, Молжаниново).

По его словам, графолог, включённый в рабочую группу, усомнился в написании даты.

«Знаете, по какому признаку? По дате, которую якобы заполнил не сам Яшин, а наш сборщик», — написал Гудков.

Он добавил, что Яшин поставил подпись в его офисе. Яшин подтвердил, что ставил подпись за выдвижение Геннадия Гудкова, и уточнил, что имеет постоянную регистрацию в Северном Тушине.

Илья Яшин выдвигался в 45-м округе (Басманный, Мещанский, Сокольники и Красносельский районы). 15 июля Мосгоризбирком окончательно отказал ему в допуске к выборам по причине брака в подписях. По словам Яшина, рабочая группа проигнорировала аргументы штаба и отказалась рассматривать письменные заявления граждан, подтвердивших свои подписи.