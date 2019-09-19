GR-директор «Уралвагонзавода» Андрей Палатов возглавил думскую комиссию по самоуправлению и информационной политике

Депутаты Нижнетагильской гордумы утвердили кандидатуру своего коллеги GR-директора «Уралвагонзавода» Андрея Палатова на пост председателя комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике. Вопрос был рассмотрен сегодня, 19 сентября, на внеочередном заседании НТГД. За Палатова проголосовал 21 присутствовавший на заседании думы депутат. Альтернативных кандидатур представлено не было.

Ранее единоросс исполнял обязанности зама председателя комиссии по самоуправлению. Он сменил на посту руководителя комиссии Вадима Раудштейна, который в конце августа возглавил саму Нижнетагильскую гордуму.

Андрею Палатову 40 лет. Он окончил Московский государственный инженерно-физический институт, а также Уральскую академию госслужбы.

Напомним, на праймериз «Единой России» по определению кандидатов в депутаты НТГД седьмого созыва Андрей Палатов и экс-депутат думы Андрей Муринович набрали равное количество голосов выборщиков. После этого в Общественно-политическом центре состоялось заседание политсовета местного отделения ЕР, в ходе которого единороссам было предложено выбрать ту кандидатуру, которая будет внесена в список претендентов на выдвижение от партии и направлена в региональное отделение для согласования. Тогда ещё просто депутат НТГД и выдвиженец от УВЗ Вадим Раудштейн перед голосованием призвал однопартийцев поддержать команду УВЗ, а именно Андрея Палатова. Бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов также решил отдать предпочтение представителю финансово-промышленной группы, менее узнаваемому по сравнению с Муриновичем.