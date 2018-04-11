«Готовься, Россия, они прилетят». Трамп пообещал нанести ракетный удар по Сирии

Президент США Дональд Трамп объявил в Twitter о предстоящем ракетном ударе по Сирии.

Так он отреагировал на заявления российских чиновников о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны.

«Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные"! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!» — написал Трамп.

Утром 11 апреля посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что Москва оставляет за собой право сбивать ракеты, выпущенные в сторону Сирии.

«Россия будет исполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня», — процитировал его телеканал Al Manar.

Ранее США пообещали ответить на действия сирийских властей, которых они обвинили в применении химического оружия в городе Дума. Дамаск и Москва отвергли обвинения США и их союзников.