Госзакупки в Нижнем Тагиле признаны одними из самых непрозрачных аукционов в России

Нижний Тагил занял предпоследнее место в рейтинге прозрачности госзакупок, проводимых в городах России. К такому выводу пришли авторы «Национального рейтинга прозрачности закупок» по итогам анализа аукционов в сегменте «Муниципальные заказчики» за 2022 год.

Согласно выводам специалистов, исследовавших 86 муниципалитетов, Нижний Тагил занял 85-е место. Уровень прозрачности закупок в городе эксперты оценили как «низкий». Хуже, по их мнению, ситуация обстоит только в Костроме.

Отметим, что Екатеринбург занял в списке 19-е место, а прозрачность проводимых в городе аукционов оценили как «высокую». Исследование в сегменте региональных заказчиков поставило Свердловскую область на 44-е место из 85. Прозрачность госзакупок в регионе была признана «средней».

Среди лидеров рейтинга оказались Хабаровск, Сургут, Владивосток, Нижний Новгород, Южно-Сахалинск, Смоленск, Ставрополь, Симферополь, Краснодар и Сургутский район ХМАО-Югра, где проводимые аукционы были признаны «гарантированно» прозрачными. По версии авторов рейтинга, самые непрозрачные закупки в этом году проводились в Чечне, Калмыкии, Дагестане, Тульской области, на Алтае, Чукотке, в Бурятии и Северной Осетии.

Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» является независимым негосударственным исследовательским аналитическим центром, который специализируется в области экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок, он существует с 2006 года. Ежегодно проект представляет свои исследования по изучению прозрачности проводимых госзакупок по всей стране на разных уровнях проведения аукционов.