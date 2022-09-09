«Госуслуги» прорекламировали обновлённый отечественный магазин RuStore 

Портал «Госуслуги» разослал своим пользователям сообщения с рекламой российского магазина приложений RuStore, бета-версия которого заработала в мае 2022 года. Теперь каждому владельцу смартфонов на базе Android доступно ещё больше функций и приложений для скачивания.

Магазин RuStore разрабатывала компания «ВКонтакте» совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры РФ. Приложение стало аналогом Google Play и ответом на западные санкции, после которых зарубежные маркеты приложений стали недоступны многим пользователям в России.

Бета-версия отечественного магазина приложений RuStore заработала в мае. Сейчас в приложении магазина для Android появилась возможность покупки внутри приложений, чуть раньше — отзывы и рейтинги приложений, сообщает ТАСС.

В июле 2022 года Минцифры предложило внести RuStore в список обязательных программ для предустановки на гаджеты. К началу июля пользователи установили RuStore 500 тысяч раз и скачали приложения более 1,1 млн раз. 50% всех загрузок пришлось на финансовые приложения банков и услуг, в категории «Инструменты» зафиксировали 10% скачиваний, «Развлечения» — 9%, «Покупки» — 6%.