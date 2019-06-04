Государственная программа «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» для SKODA RAPID!

К субсидированию автокредитов власти в лице Минпромторга РФ приступили около 4 лет назад. Ключевыми моментами поддержки стали:

1. Социальная ориентированность. Государство предложило льготу родителям двух и более детей, не достигших совершеннолетия. Стать участником проекта могут также усыновители.

2. Ограничение предельной стоимости автомобиля. Субсидия предоставляется при условии покупки легкового транспортного средства не дороже 1 миллиона рублей.

3. Принцип добросовестности. Воспользоваться льготами смогут лица, не получавшие автокредиты в год обращения.

Сроки проведения госпрограммы «Семейный автомобиль»

1 марта программу «Семейный автомобиль» пролонгировали на 2019 год. Однако бюджет программы «Семейный автомобиль» в 2019 году ограничен. Предполагается, что будет реализовано 55000 автомобилей. Если сравнивать с предыдущим периодом, аналогичное количество денежных средств закончилось через три месяца с момента старта программы. Потому рекомендуется не тянуть с участием и обратиться в автосалон сразу после запуска льготных автокредитов.

Европа Авто Тагил спешит предложить Вам ŠKODA RAPID по государственной программе автокредитования!

В автоцентре Европа Авто Тагил доступны программы автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», по условиям которых Вы получаете субсидию в размере 10% на оплату первоначального взноса по кредиту при покупке ŠKODA RAPID.

Общие условия программы:

— акция распространяется на автомобили ŠKODA RAPID, за исключением комплектации Entry;

— клиент имеет водительское удостоверение;

— клиент в 2018–2019 годах не получал и обязуется не получать автокредитов, кроме выдаваемого;

— «Первый автомобиль» — для клиентов, у которых в собственности не было ещё ни одного автомобиля (подтверждается заявлением);

— «Семейный автомобиль» — для клиентов, имеющих двух и более несовершеннолетних детей (подтверждается копией паспорта с соответствующими отметками или свидетельствами о рождении детей, а также заявлением).

Подробнее о госпрограмме Вы можете узнать в отделе финансовых услуг по телефону: +7 (3435) 471-201.

Добро пожаловать в Европа Авто Тагил на Черноисточинском шоссе, 68/1.

Ежедневно с 09:00 до 20:00.

* Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на приобретение нового автомобиля ŠKODA по продукту «Кредит на приобретение нового автомобиля» валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита — от 120 тыс. до 4 млн руб. Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 24 до 60 мес. — 12,3% при первоначальном взносе (далее ПВ) от 15% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заёмщика. При отказе заёмщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит 15,3%. При ПВ менее 30% необходимо предоставление полного пакета документов. Основные условия кредитования ООО «Фольксваген Банк РУС» (далее Банк) на покупку нового ŠKODA по продукту «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля»: валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита — от 120 тыс. до 4 млн руб. Процентная ставка (в % годовых) при сроке от 12 до 36 мес. — 12,3% при первоначальном взносе (далее ПВ) от 15% (включительно) и оформлении договора личного страхования, заключаемого в отношении заёмщика. При отказе заёмщика от заключения договора личного страхования процентная ставка составит 15,3%. При ПВ менее 30% необходимо предоставление полного пакета документов. Минимальный размер остаточного платежа (далее ОП) в % от стоимости автомобиля — 20%; максимальный размер ОП при сроке кредита 24 мес. — 45%, при сроках 25–36 мес. — 40%. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Условия кредита действительны на 01.04.2019 и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2. www.vwbank.ru.

Информация на правах рекламы