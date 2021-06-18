Гость из Качканара украл сенсорный санитайзер с вокзала Нижнего Тагила, чтобы пользоваться им дома

Линейным отделом полиции на станции Нижний Тагил возбуждено уголовное дело по статье «Кража» в отношении 25-летнего жителя Качканара. Как сообщили АН «Между строк» в Управлении на транспорте МВД по УрФО, в дежурную часть поступило сообщение, что на цокольном этаже здания вокзала кто-то похитил настенный сенсорный дозатор для дезинфицирующего средства. Ущерб составил 4416 рублей.

«В ходе розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции установили похитителя по горячим следам. Злоумышленником оказался 25-летний житель города Качканар. Вечером он приехал на электропоезде из Егоршино в Нижний Тагил. Спустившись на цокольный этаж, увидел санитайзер и похитил его, чтобы использовать дома. Совершив кражу, покинул здание вокзала», — уточнили в ведомстве.