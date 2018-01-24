Госструктурам разрешили не раскрывать информацию о закупках банковских услуг

Правительство утвердило перечень финансовых услуг, информация о закупке которых не подлежит раскрытию, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В перечень вошли банковские и страховые услуги, предоставление займов и поручительств, а также услуги по финансовой аренде (лизинг, сублизинг). Распоряжение было подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым 20 января и опубликовано 23 января, оно будет действовать до 1 июля 2018 года.

В конце ноября правительство разрешило госкомпаниям до 1 июля 2018 года не раскрывать названия фирм-поставщиков и подрядчиков, в реестре госзакупок они могут сообщать лишь обезличенную информацию о результатах, цене и способе закупки, не указывая данные о победителе.

Близкий к «Роснефти» источник «Ведомостей» рассказал, что госструктуры обеспокоены возможностью обнаружения данных о внутригрупповых и финансовых сделках, а находящиеся под санкциями компании хотят скрыть информацию о контрагентах. Близкий к «Роскосмосу» собеседник отметил, что из-за санкций постоянно возникают проблемы при работе с крупными подрядчиками, в том числе российскими.

Тогда же правительство постановило, что закупки Минобороны, ФСБ и СВР будут проводиться в закрытом режиме для защиты гособоронзаказа от санкций США. Сведения о закупках этих органов были отнесены к гостайне.