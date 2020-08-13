Госсекретарь США не исключил введение санкций против Беларуси

США обеспокоены ситуацией в Беларуси и примут необходимые меры, заявил в опубликованном на сайте ведомства интервью госсекретарь США Майк Помпео.

Каким именно будет ответ, пока не решено — возможны разные варианты, в том числе введение санкций.

«Мы пока не определились, каким будет ответ, но я могу сказать вам следующее: мы будем работать с нашими европейскими друзьями, нашими свободолюбивыми друзьями, которые также обеспокоены тем, что произошло. Мы хотим хороших результатов для белорусского народа и будем принимать необходимые меры»,— сказал Помпео.

На вопрос о возможных санкциях, а также о прекращении поставок нефти, госсекретарь ответил, что США будут рассматривать разные варианты.

«Что мы можем сделать, причём не только США в одностороннем порядке, но и в многостороннем порядке для достижения хороших результатов для белорусского народа, будь то санкции или принятие решений о поставках продукции? Это вещи, которые сейчас предстоит определить»,— сказал Майк Помпео.

Ранее Помпео раскритиковал выборы в Беларуси, назвав их несвободными и несправедливыми. ЕС высказал подобную точку зрения и не исключил введение мер против людей, причастных к насилию против граждан.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. ЦИК заявил, что на них победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом 80,08%, а его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09%. Она эти результаты не признала, позднее Тихановская покинула страну — в штабе заявили, что её вынудили это сделать власти.

После выборов в Беларуси начались протесты, которые сопровождаются массовыми задержаниями с применением силы. Для разгона протестующих силовики использовали светошумовые гранаты, помповое ружьё, слезоточивый газ, резиновые пули. Власти официально подтвердили смерть двух участников протеста, точное число пострадавших неизвестно. МВД сообщило о задержании 6 тысяч человек.