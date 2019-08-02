Госпошлина за выдачу вида на жительство увеличилась до 5 тысяч рублей

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому размер государственной пошлины за выдачу вида на жительство увеличится с 3500 до 5000 рублей.

Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, данное увеличение связано с введением бессрочного вида на жительство. Исключение составляет выдача документов высококвалифицированным специалистам и членам их семей и квалифицированным специалистам. Закон вступит в силу 31 октября 2019 года.

По данным МВД России, в прошлом году территориальными органами МВД было выдано 191445 видов на жительство. Также был продлён срок действия 28331 вида на жительство.