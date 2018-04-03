Госкомпания и муниципальный Дворец молодёжи уведомили волонтёра Навального из Нижнего Тагила о грядущей потере работы. «В последнее время я не верю в совпадения»

В течение двух дней, 2 и 3 апреля, волонтёр Алексея Навального из Нижнего Тагила Алексей Антропов узнал, что может лишиться основной и дополнительной работы. Как рассказал АН «Между строк» активист, как минимум одно увольнение напрямую связано с его политическими взглядами.

«В пятницу меня вызвал директор Городского дворца молодёжи (ГДМ), в котором я работаю семь лет по договору совместительства. А в понедельник мне вручили уведомление об увольнении через две недели, так как на моё место якобы будет принят человек на постоянную основу. Я рассматриваю это выживание неугодного из-за моей политической деятельности, потому что, по моей информации, на руководство дворца оказывалось прямое давление управления молодёжной политики, на которое в свою очередь давили из мэрии», - рассказал АН «Между строк» оппозиционер.

Андрей Антропов является руководителем клуба интеллектуальных игр «НИКА», который с 2010 года проводит в городе чемпионаты по «Что? Где? Когда?», «Своей игре», «Брейн-рингу» среди школьников и студентов. По словам главы общественной организации, в 2011 году им решил оказать содействие начальник управления молодёжной политики Дмитрий Язовских. Клубу предоставили площадку для работы в муниципальном Дворце молодёжи, а его устроили на полставки руководителем соответствующего творческого объединения. Свою небольшую зарплату он практически полностью тратил на обеспечение работы клуба: покупку призов, транспортные и другие текущие расходы.



А. Антропов (слева) и Д. Язовских (по центру)



«Мы ставим своей задачей не получение ребятами знаний, а выработку критического мышления. При этом я никогда не пропагандировал среди членов клуба свои политические взгляды и не позволял это другим. Даже Язовских как-то отказал, когда он хотел раздать подарки с символикой “Единой России”, сказал, что у меня такого не будет. Мы проводили игры совместно с городским избиркомом, у нас Брызгалова в жюри сидела, все всегда были довольны, и мы не смешивали мою общественную и политическую деятельность. А тут посреди сезона объявили расторжении договора. Я умею распознавать в людях правду и ложь, было видно, что это не инициатива директора ГДМ, как бы она меня не пыталась убедить в обратном», - говорит Антропов.



Волонтёры Навального в Нижнем Тагиле. А. Антропов (крайний слева)



Задержание А. Антропова на митинге 26 марта 2017 г.

Клуб «Ника» продолжит своё существование. Пока, по словам его руководителя, его не выгоняют из ГДМ и дадут завершить сезон традиционным фестивалем «Крылья». Что будет потом, кто придёт на его место в сентябре, Алексей Антропов не знает, и думает, что дворец просто закроет направление по проведению интеллектуальных игр.

«Я пытался с директором откровенно поговорить, но она ничего сказать не смогла. Сказала, что это всё будет в каком-то другом русле, и вообще у неё нет времени это со мной обсуждать», - вспоминает Антропов разговор.

Примечательно, что в пятницу, 31 марта, Андрея Антропова вызвали в отдел кадров и основного места работы – компании «Ростелеком», большинство акций которого принадлежит государству.

«Позвонили из Екатеринбурга уже после рабочего дня, лично директор филиала по персоналу, чего раньше никогда не было, предложили самому выбрать удобный день и время. Сегодня я с ней встретился и мне сообщили, что моя ставка – менеджер по работе с корпоративными клиентами – перемещается в Екатеринбург, а я должен выбирать: уйти по соглашению сторон или переехать. Для меня это фактически увольнение, потому что я не готов к переезду, и они это знают. Я не могу утверждать, что это звенья одной цепи, но в последнее время я не верю в совпадения», - говорит Антропов.

Обоснование перемещения ставки только будет готовиться, сообщила сотруднику директор по персоналу. Андрей Антропов называет такое решение странным, за восемь лет работы в «Ростелекоме» он такого не припомнит.

«Я территориально работаю здесь, наши клиенты – ЕВРАЗ, УВЗ, ВСМПО-Ависма, Нижнетагильский институт испытания металлов. И понятно, что клиентам надо, чтобы и я здесь находился», - объясняет Антропов.

Волонтёр Навального не исключает, что странное с точки зрения бизнеса решение могло быть принято по политическим мотивам, хотя не исключает и личные. По его словам, в последние месяцы он ощущал на себе давление руководства, претензии к его эффективности, хотя за восемь лет работы не давал сомневаться в своей квалификации.



А. Антропов на вручении премии «Человек года» портала TagilCity.ru в номинации «Коммуникации»

