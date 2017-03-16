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16 Мар 2017 12:51 | Метки: Новости, автоновости

Госдуме предложили ввести конфискацию автомобиля за повторное опасное вождение

Предложение ввести конфискацию автомобиля за повторное опасное вождение направлено председателю профильного комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову, передаёт ТАСС. Автором инициативы выступил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков. Идею поддерживают во фракции ЛДПР. 

«Просим вас рассмотреть вопрос о возможности включения в качестве наказания за повторное нарушение запрета на опасное вождение в виде конфискации транспортного средства как предмета административного правонарушения», – говорится в обращении.

Ранее парламентарии высказывались за то, чтобы ужесточить санкции ко второму чтению и наказывать нарушителей за рецидив обязательными работами, административным арестом или лишением водительских прав.

«Представляется, что такое наказание, как лишение права управления транспортным средством, может оказаться недостаточно действенным. Лишь более серьёзное наказание способно оказать наилучшее воздействие в целях минимизации нарушений», – уверен Рахман Янсуков.

В качестве примера инициаторы приводят историю уроженки Нижнего Тагила Мары Багдасарян, которая была повторно задержана столичными полицейскими 6 ноября 2016 года за грубое нарушение правил дорожного движения. 

Агентство новостей «Между строк»

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