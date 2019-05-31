Госдуме и МВД предложили полностью запретить тонировку автомобилей

В Государственную Думу внесли инициативу о полном запрете тонировки автомобилей, пишет РИА Новости.

Автором инициативы стал депутат ленинградского заксобрания Владимир Петров, который направил в МВД предложение полностью запретить тонировку частных машин для повышения уровня антитеррористической безопасности.

Журналисты РИА Новости направили правоохранителям соответствующий запрос. В ответе на него говорится, что ведомство участвует в рабочей группе по совершенствованию законов в области обеспечения безопасности дорожного движения при Госдуме. В рамках этой работы чиновники могут поднять вопрос о запрете тонировки.