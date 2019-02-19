Госдума запретила военным пользоваться смартфонами и рассказывать о службе

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении закон, который запрещает военным рассказывать о своей службе, пишет «Интерфакс». За документ проголосовали 408 депутатов, против не выступил никто.

Принятый закон запрещает военным и тем, кого призвали на сборы, иметь при себе любые устройства для записи и хранения информации или трансляции её в интернет. Помимо этого, военным запретят рассказывать журналистам и писать в интернете об особенностях службы и о бывших сослуживцах и их родственниках.

Закон также устанавливает запрет на распространение информации о деятельности органов военного управления или органов управления другими войсками, воинскими формированиями и органами, о деятельности объединений, соединений, воинских частей и иных организаций, входящих в состав Вооружённых сил РФ, в т. ч. информации о дислокации или передислокации органов военного управления, не отнесённой к перечню сведений, составляющих государственную тайну.

Действие закона распространяется на всех военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы.

В пояснительной записке говорится, что анализ деятельности Вооружённых сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, в том числе в ходе их применения в Сирии, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для спецслужб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций. Информация, размещённая военнослужащими в интернете или СМИ, применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики РФ, отмечается в документе.