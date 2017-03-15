Госдума запретила нежелательным НКО создавать юрлица

Госдума в окончательном третьем чтении одобрила законопроект о запрете нежелательным иностранным неправительственным организациям (НКО) создавать российские юридические лица, сообщает «Интерфакс».

Документ в Госдуму в октябре прошлого года внесло правительство. Закон о нежелательных НКО действует в России с 2015 года. Иностранные неправительственные организации являются нежелательными, если они угрожают обороноспособности страны или общественному порядку в России. Им запрещено создавать в РФ структурные подразделения, осуществлять финансовые переводы, распространять информацию в Интернете.

Сейчас нежелательными в России признаны семь НКО.

Агентство новостей «Между строк»