Госдума заказала исследование о клонировании за 9 млн рублей

В Госдуме заказали экспертно-аналитическое исследование о новейших репродуктивных технологиях для анализа возможности использования в России клонирования, редактуры генома и криогенного воскрешения, пишут «Открытые медиа». Стоимость госзакупки составляет 8,97 млн рублей.

Согласно техническому заданию, депутаты задумались о том, как исправить плачевную демографическую ситуацию в стране и выполнить поручения Путина на этот счёт. Отмечается, что исследование подразумевает в первую очередь создание нормативно-правовой базы на тот случай, если подобные технологии в России станут реальными. Приоритетная цель проекта — повысить рождаемость искусственными методами.

«Провести анализ воздействия (в том числе и перспективных) вспомогательных репродуктивных технологий (клонирования, криогенного воскрешения, суррогатного материнства нового поколения и т. д.) как факторов кризиса идентичности личности. Провести исследование возможностей бесконфликтного развития нового поколения технологий использования вспомогательных репродуктивных технологий (редактирование генома, управление метаболизмом во время беременности и т. д.) для создания общества нового (договорного) типа и базирующихся на более совершенном (опережающем) законодательстве», — говорится в техзадании.

Законодатели признают, что вмешательство в естественный процесс зачатия «может индуцировать сложные изменения в генетическом материале», а большинство стран либо запрещает, либо ограничивает применение вспомогательных репродуктивных технологий.

Исследовательская работа должна содержать разделы с общим анализом решения проблем вспомогательных репродуктивных технологий, о психологическом сопровождении суррогатного материнства, об особенностях правового регулирования в этой сфере.