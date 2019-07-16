Госдума ввела штрафы за фальшивые карты техосмотра

Во вторник, 16 июля, Госдума приняла в третьем чтении ряд предложенных правительством законопроектов, направленных на борьбу с выдачей фальшивых диагностических карт техосмотра автомобиля.

Как пишет ТАСС, за оформление фиктивной карты без техосмотра граждане должны будут оплатить штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей, должностные лица — от 30 до 50 тысяч рублей, юрлица — от 200 до 300 тысяч рублей. Такие же штрафные санкции предусмотрены за передачу в единую автоматизированную информационную систему фиктивных данных о прохождении техосмотра.

Помимо этого, в КоАП и УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за проведение техосмотра неаккредитованным операторам. Санкции статьи предусматривают наказание в виде обязательных работ до 480 часов либо арест на срок до шести месяцев. Если преступление совершено группой лиц, им грозит тюремное заключение сроком до 5 лет.

Пакет поправок в КоАП и УК РФ дополнил принятый ранее парламентом закoн o фотофиксации процедуры техосмотра и оформлении диагностической карты в виде электронного документа.