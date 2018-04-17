Госдума введёт ограничение на регистрацию в квартирах или домах

Государственная Дума рассмотрит законопроект, запрещающий продажу микрoдолей (например, одной сотой) в квартирах и домах, а также ограничивающий право собственников жилья на регистрацию третьих лиц, пишут «Известия».

В соответствии с проектом прописаться получится только в том случае, если на каждого жильца будет приходиться не менее учётной нормы площади. Например, в Москве это 10 кв. м, в ряде регионов — 15. Ограничение не распространяется на супругов, родителей и детей.

Соответствующий законопроект готовы поддержать в правительстве. Эксперты уверены, что новация поможет в борьбе с «резиновыми квартирами».

Поправки в Жилищный кодекс РФ и закон «О праве граждан РФ на свободу передвижения...» в декабре 2017 года внесли депутаты Госдумы Павел Крашенинников и Александр Сидякин («Единая Россия»), а также Галина Хованская («Справедливая Россия»).

Ранее, в начале апреля, правительственная комиссия по законoпроектной деятельности подготовила отрицательный отзыв на документ. В частности, была раскритикована идея ограничить право граждан на вселение третьих лиц. Против документа выступали Минстрой и МВД. Однако на минувшей неделе прошло согласительное совещание разработчиков законопроекта и представителей ведомств.