Госдума во втором чтении одобрила блокировку сайтов за отказ удалять порочащие сведения

Государственная Дума России во втором, основном чтении приняла законопроект, разрешающий судебным приставам блокировать доступ к сайтам, отказывающимся удалять сведения, признанные порочащими честь и достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица, пишет «Коммерсантъ».

Законопроект был внесён группой парламентариев от «Единой России» во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым. По мнению авторов, изменения в законодательстве должны повысить уровень исполнения предписаний об удалении сведений, признанных порочащими репутацию граждан или юридических лиц. По новому закону, если сайты, на которых опубликованы такие сведения, откажутся их удалять, судебные приставы смогут выносить постановления об их блокировке.

После доработки ко второму чтению законопроект несколько видоизменился. Так, слово «сведения» было заменено на «информацию», а формулировка ситуации, при которой возможна блокировка, стала более конкретной: если в первоначальной редакции речь шла об удалении доступа к сведениям или ограничении доступа к ним, то в версии, одобренной на голосовании, чётко прописано, что информация должна быть именно удалена.