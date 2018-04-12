Госдума в третьем чтении приняла законопроект об удалении из интернета порочащей информации

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об удалении распространяемых в интернете сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, пишет «Интерфакс».

За документ, предложенный депутатом от «Единой России» Василием Пискарёвым и позволяющий ограничивать доступ к ресурсам, проголосовали 306 депутатов, ещё двое воздержались.

Принятый законопроект предполагает, что если распространитель не удалит неправомерную информацию, то принадлежащий ему ресурс может быть заблокирован в течение суток. Ранее санкцией за отказ удалять недостоверные сведения был лишь штраф в размере 2,5 тысячи рублей.

«Принятие законопроекта будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации», — заявляют авторы законопроекта.

Представители ЛДПР отказались голосовать за законопроект и отметили, что авторы инициативы не разъяснили подробностей её действия в предыдущих чтениях. По словам представителя фракции Сергея Иванова, под удаление сможет попадать даже правдивая, но «не понравившаяся власть придержавшим» информация.

Ранее, 5 апреля, депутаты уже голосовали за законопроект под авторством Пискарёва в первом чтении. Тогда инициативу поддержал 341 член Госдумы, двое воздержались.