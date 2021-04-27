Госдума ужесточит наказание для пьяных водителей

Госдума намерена в приоритетном порядке рассмотреть законопроект правительства об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, пишут «Известия».

По данным издания, законопроект примут до конца весенней сессии, правовое управление Госдумы уже дало положительное заключение на него. Поддержать законопроект готовы во всех фракциях парламента. Эксперты считают, что новые нормы найдут поддержку у населения и прибавят порядка на дорогах.

Речь идёт о поправках в статью 264.1 Уголовного кодекса. Согласно документу, штраф за систематическое вождение в нетрезвом виде будет увеличен с 300 до 500 тысяч рублей, кроме того, суд сможет назначить наказание в виде лишения свободы не на два года, а на три.

За ужесточение наказания за пьяную езду в начале апреля высказался спикер Госдумы Вячеслав Володин, это произошло вскоре после ДТП с участием блогера Эдварда Била, где серьёзно пострадала сотрудница аппарата парламента.

Число ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей такси, в 2020 году увеличилось на 14,8%, а количество жертв таких аварий выросло на 137,5%. По данным МВД, водители легкового такси с признаками опьянения были виновны в подавляющем большинстве аварий, в которых участвовали, — 89,5%.