Госдума ужесточила наказание за пытки 

Государственная дума на пленарном заседании приняла закон об ужесточении наказания за пытки, предусматривающий до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что в ст. 302 «Принуждение к даче показаний» УК РФ фигурирует сотрудник правоохранительного органа, что позволит привлекать к ответственности и работников ФСИН, а не только следователей и лиц, проводящих дознание.

«Кроме того, закон усиливает наказание за пытки, организованные и/или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302 УК РФ) или запугивания (ст. 286 УК РФ). Такие преступления будут наказываться лишением свободы на срок до 12 лет, а это переводит их в разряд особо тяжких», — сказано в сообщении.

Если пытки при принуждении к даче показаний привели к гибели человека или причинили тяжкий вред его здоровью, преступнику будет грозить от 8 до 15 лет лишения свободы с невозможностью занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 20 лет.