Госдума уйдёт на каникулы до выборов

Государственная дума 22 февраля проведёт последнее заседание перед каникулами, которые продлятся почти месяц, пишут «Ведомости». Следующее заседание Госдумы состоится лишь после президентских выборов, назначенных на 18 марта.

Формально на каникулах депутаты займутся работой в регионах, однако сделают перерыв, чтобы послушать послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, назначенное на 1 марта.

По закону депутаты не имеют права агитировать за кого-то из кандидатов, однако могут призывать граждан прийти на выборы. Как ранее писал «Коммерсантъ», главной целью на этих выборах станет именно явка, а двое кандидатов являются представителями думских фракций: Павел Грудинин баллотируется от КПРФ, а Владимир Жириновский — ЛДПР. В этих условиях работа в регионах может помочь привлечь на участки дополнительных избирателей.

Ещё одной причиной ухода депутатов на каникулы перед выборами, отмечают собеседники издания, может быть снижение интенсивности информационного потока на фоне деятельности главы государства Владимира Путина. Отмечается, что косвенным подтверждением этого является перенос рассмотрения резонансного законопроекта о хостелах на 30 марта, а также отмена всех «правительственных часов» до отчёта правительства, запланированного на 11 апреля.