Госдума разрешила признавать любых граждан России «иностранными агентами»

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий признавать «иностранными агентами» физических лиц, сообщается на сайте парламента. Из присутствовавших в зале 315 депутатов в поддержку законопроекта проголосовало 311 человек, ещё 4 воздержалось, против не проголосовал никто.

«Это набор зеркальных мер и инструментов, которые могут быть применены в случае очередных недружественных шагов по ограничению работы наших средств массовой информации за рубежом», — сказал первый замглавы комитета по информационной политике Сергей Боярский.

Согласно поправкам, «иностранным агентом» может быть признан любой человек, который распространяет информационные материалы СМИ-иноагентов или получает деньги или «иное имущество» от иностранных государств и госорганов.

Решение о включении иностранного СМИ-иноагента, физлица или юрлица, выполняющих функции иноагентов, в этот реестр будет принимать Минюст по согласованию с МИД России.