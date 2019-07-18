Госдума разрешила не ставить приборы учёта жителям домов, подлежащих сносу

Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект, разрешающий жителям многоквартирных домов, подлежащих сносу, не ставить приборы учёта, пишет ТАСС.

«Закон освобождает от необходимости установки приборов учёта в домах повышенного износа», — отмечается в пояснительной записке.

К таким строениям относятся многоквартирные дома, не включённые в региональную программу капремонта, износ которых уже превышает 70%.

До принятия закона приборы учёта могли не устанавливать жильцы ветхих, аварийных и подлежащих сносу или капитальному ремонту домов до 1 января 2013 года. Сейчас игнорировать обязанность устанавливать счётчики могут жильцы домов, которые должны снести в течении трёх лет.