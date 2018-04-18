Госдума разработает стандарты расстановки камер на дорогах

При комитете Госдумы по транспорту и строительству будет создана рабочая группа, которая законодательно определит, где и в каких случаях можно устанавливать дорожные камеры контроля скорости движения, со ссылкой на зампреда комитета Сергея Бидонько пишет «Парламентская газета».

По словам депутата, количество записывающей аппаратуры сейчас никак не регулируется. Исключение составляет лишь установка видеокамер на пунктах весогабаритного контроля и на железнодорожных переездах, которые пересекают автомобильные дороги. В результате на отдельных участках дорог может быть установлено по несколько устройств, фиксирующих скоростной режим, и автовладелец может быть оштрафован за одно и то же нарушение несколько раз.

Кроме того, согласно требованиям ПДД, водители должны быть проинформированы о применении средств фото- или видеофиксации на тех или иных участках дорог. Дорожные знаки и светофоры, оснащённые табличкой 8.23 «Фотовидеофиксация», обязаны предупреждать всех участников дорожного движения о возможной видеорегистрации нарушений. Но это положение носит рекомендательный характер.

«Закон должен ответить на вопрос, можно ли расставлять камеры бессистемно, то есть просто так нельзя будет расставить их за каждым углом и собирать при этом штрафы. Требования по расстановке камер должны быть, безусловно, прописаны законодательно», — подчеркнул депутат.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы, возможно, проведёт проверку в связи с отсутствием на некоторых участках МКАД информационных табличек, информирующих о работе дорожных камер. В надзорное ведомство пожаловалась Федерация автомобилистов России, по мнению которой московский Центр организации дорожного движения нарушил законодательство, не установив таблички перед каждым комплексом, как это требуется по ГОСТу.