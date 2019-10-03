Госдума рассмотрит законопроект о воссоздании вытрезвителей

В октябре депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении законопроект о воссоздании вытрезвителей, пишет «Парламентская газета». Изменения в действующее законодательство подготовили сенаторы Валерий Рязанский, Игорь Каграманян, Александр Варфоломеев, Татьяна Кусайко и несколько депутатов Госдумы.

По мнению авторов инициативы, воссозданием по всей стране вытрезвителей должны заняться региональные власти. Речь идёт о специализированных учреждениях, куда будут доставляться граждане в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, которые не могут самостоятельно передвигаться, при этом им не нужна серьёзная медицинская помощь.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что из-за алкогольного опьянения в России ежегодно погибают более 50 тысяч человек, в том числе порядка 10 тысяч граждан гибнут от переохлаждения. Кроме того, пьяные люди нередко становятся жертвами преступников.

Весной этого года Валерий Рязанский сообщал, что вытрезвители будут работать на основании государственно-частного партнёрства, что позволит брать плату с клиентов. Предполагается, что определять степень опьянения поручат полиции. Травмированных по-прежнему будут отвозить в больницы и травмпункты.

Ранее Минфин высказал свои замечания, отметив, что создание вытрезвителей потребует дополнительных расходов региональных бюджетов и осложнит работу полиции.

В СССР вытрезвители подчинялись МВД. В 1990-х годах их количество по всей стране сокращалось, в 2011 году были закрыты все медицинские вытрезвители на территории страны. Сейчас подобные учреждения создаются в частном порядке при региональных больницах.