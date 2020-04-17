Госдума приняла законопроект о запрете «наливаек» в жилых домах

Госдума 17 апреля приняла во втором и третьем чтениях закон, который запрещает продажу алкоголя предприятиями общепита, если заведение не имеет специального помещения, оборудованного под употребление посетителями купленной продукции. Площадь такого зала должна составлять не менее 20 квадратных метров.

Как пишет ТАСС, авторами инициативы выступили депутаты от фракции «Единая Россия» после того, как к ним поступили многочисленные обращения и жалобы граждан, проживающих в многоквартирных домах и обеспокоенных частым нарушением общественного порядка из-за соседства с питейными заведениями. Первое чтение законопроект прошёл 24 сентября 2019 года.

«Население регионов негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так называемых "наливаек", в зонах жилой застройки», — говорится в пояснительной записке к документу.

Закон наделяет органы госвласти субъектов РФ правом устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, а также полностью запрещать розничную продажу алкогольной продукции. По словам председателя высшего совета Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Виктора Кидяева, закон оставляет за регионами право вводить дополнительные ограничения. Он полагает, что во многом они будут зависеть от позиции местных жителей и их активности в обращениях к региональным властям.