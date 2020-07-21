Госдума приняла законопроект о трёхдневном голосовании на выборах

Государственная дума одобрила в третьем окончательном чтении поправки к избирательному законодательству, которые допускают проведение голосования на выборах и референдумах в течение трёх дней, пишет «Интерфакс».

Законопроект поддержали 344 депутата, против выступил 51. Отмечается, что фракция ЛДПР изменила свою позицию: при голосовании во втором чтении депутаты воздержались, однако в третьем чтении проголосовали «за».

Зампред профильного комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов говорил, что новые правила не будут распространяться на выборы в сентябре 2020 года.

Движение в защиту прав избирателей «Голос» ранее заявляло, что поправки о трёхдневном голосовании ещё сильнее отдалят российские выборы от их конституционного предназначения быть высшим выражением воли народа.

Напомним, в ходе всероссийского голосования по поправкам к Конституции в России впервые были опробованы не только многодневный порядок волеизъявления, но и организация так называемых дополнительных мест для волеизъявления граждан: голосование проходило на дворовых лавочках, остановках общественного транспорта, в транспорте, в том числе с открытых багажников автомобилей. Однако глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова при подведении официальных итогов голосования заявила, что отказывается верить в факты волеизъявления «на пеньках и в багажниках»: по её словам, таких фактов в России просто не было.