Госдума приняла закон, позволяющий ставить машину на учёт у автодилеров

Госдума в третьем окончательном чтении приняла закон, упрощающий регистрацию автомобилей и получение номерных знаков, пишет «Интерфакс».

Согласно законопроекту, новые машины не нужно будет ставить на учёт через ГИБДД, автовладельцы смогут сделать это у специальных организаций, в том числе автодилеров.

«Предлагаемые нормы будут способствовать уменьшению "чёрного рынка", в том числе ворованных автомобилей; проект закона направлен на облегчение жизни автовладельцев. Никаких революций этот законопроект не предусматривает, наоборот, в интересах автовладельцев упрощается постановка на учёт транспортных средств», — сказал первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

По его словам, одобренные «поправки предусматривают, что новые машины не нужно будет ставить на учёт через ГИБДД, автовладельцы смогут сделать это непосредственно у дилеров».

«Однако такие дилеры должны будут иметь статус специализированной организации, включённой в спецреестр, иметь договор с производителями авто, а также помещение и штат квалифицированных сотрудников», — сказал депутат.

Лысаков отметил, что, согласно поправкам, «ГИБДД будет назначать только номер — сочетание букв и цифр, а сами знаки автовладелец будет получать у изготовителя — частных фирм, которые также будут включены в отдельный реестр».

«Кроме того, согласно проекту закона, после его принятия отказать в регистрации смогут, только если номер на транспортном средстве "перебит"; по остальным признакам не могут отказать», — добавил первый зампред комитета.

Поправки также определяют, что «владелец транспортного средства» не может быть младше 16 лет. Инициатива предусматривает, что у машины может быть электронный паспорт, с которым транспортное средство может ставиться на учёт.

Проект закона вносился в Госдуму ещё в 2011 году в ту пору сенатором Владимиром Фёдоровым, в первом чтении принят в 2013 году.